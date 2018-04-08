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برلماني عن غرامة الامتناع عن التصويت: "تفتيش في النوايا"

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الانتخابات الرئاسية

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الامتناع عن التصويت

علق طلعت خليل، عضو مجلس النواب، على اقتراح برلماني بخصم غرامة الامتناع عن التصويت الانتخابي، والتي تصل لـ500 جنيه من بطاقة التموين، قائلًا: "ده تفتيش في نوايا الناس، وهذا شيء لا يصح".

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن البرلمان لابد أن يمارس أعمال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وليس توقيع غرامات على الشعب.

وأوضح طلعت  خليل، عضو مجلس النواب أن البرلمان عليه أن يفكر في زيادة موارد الدولة، وإعادة ترتيب بنود الإنفاق العام، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، معقبًا: "أزاي نقول إن مقاطعي الانتخابات كارهي الدولة، ده خلط بالأوراق، وشيء في منتهى الخطورة".


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