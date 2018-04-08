الألتراس حولوا الكرة لـ"غم"

08 أبريل 2018 - 09:47 ص

قال اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الألتراس عبارة عن مشجعين ومحبي للنادي، لكن ما شاهده الشارع وأحداث دامية ليس تشجيعا ولكنه خروج عن الإطار.

وأضاف بسيوني خلال حواره ببرنامج الشارع المصري، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الأولتراس حولوا كرة القدم إلي غم حتى أضطر الأمن لمنعهم من حضور الجمهور.

وأضاف مساعد الوزير أن الهيكل التنظيمي للألتراس غير شرعي وغير قانوني، واعتبرهم جماعة بدون قيادة خرجت عن القانون في التكوين.