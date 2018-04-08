نافعة: هذا هو المخرج الوحيد للفراغ السياسى بالبلاد

08 أبريل 2018 - 09:47 ص

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فراغا سياسيا بالبلاد ملأته الأجهزة الأمنية.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينتات المصغرة "تويتر": "استمراره بهذا يشكل أكبر تهديد للأمن الوطني ويصب لصالح أكثر القوى تطرفًا على المدى الطويل".

وتابع نافعة: "بداية الولاية الثانية للسيسي تكرس لهذا الفراغ، وعلى القوى المؤمنة حقًا بدولة القانون والدستور أن تتجمع فورًا فى حزب واحد تثق فيه الجماهير هذا هو المخرج الوحيد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال، خالد إبراهيم: "لماذا لا تتحدث عن الأزمات والمشاكل المجتمعية، مثل الأزمة الاقتصادية ومشاكل الغذاء والمستشفيات والفقر والإعلام والبيئة، وتحاول كأكاديمي محنك المشاركة فى إيجاد حلول ناجعة لها بدلا من النقد بلا هدف أو معنى حاول أن تكون ايجابيًا واعرض المشكلة واقترح لها حلول واقترب من الناس".

وأضاف آخر: "لم نسمع بأحزاب تجمعت في جسم سياسي واحد، إلا أثناء الثورة".