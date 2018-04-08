حدائق بنى سويف ب50 قرش والمراكب النيلية بجنيهين

08 أبريل 2018 - 10:01 ص

خفضت محافظة بنى سويف تذكرة دخول حديقتى النصر والشلال من جنيه إلى 50 قرشًا فى شم النسم كما تم تزويد الحديقتين بعدد إضافي من مراجيح الأطفال إضافة إلى السماح لجميع المراكب النيلية المرخصة والتى تم التأييد من صلاحيتها وإجراء الصيانة اللازمة لها بالعمل فى هذا اليوم بـ2 جنيه للفرد الواحد بدلاً من 5 جنيهات مع إعفاء الأطفال دون سن 12 عامًا من رسوم دخول الحدائق وركوب المراكب.



وشدد شريف حبيب محافظ بني سويف على متابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها خاصة بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ وتواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي تشهد إقبالاً كبيرًا خلال هذه المناسبة وتكثيف المراقبة على محلات بيع الأسماك المملحة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة ومراكزها السبع ومنع الإجازات بالمستشفيات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة.



وأضاف "السعيطى" أنه تم الدفع بسيارات القوافل الطبية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية في تأمين الاحتفالات بمراكز المحافظة والأماكن العامة والمنتزهات والحدائق على أن تتمركز 3 سيارات بالمحافظة كمستشفى ميداني بها تخصصات (الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية) تنتقل إلى مكان أي حادث طارئ على الفور.