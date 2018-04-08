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"البرسيم" يتسبب في ارتفاع أسعار المواصلات بالشيخ زويد

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الشيخ زويد

عربات الكارو

البرسيم

غياب المواصلات

20 جنيها لنقل الفرد

يقوم أصحاب " عربات الكارو"  فى الشيخ زويد بنقل الناس عوضا عن توقف السيارات ، بسعر قارب سعر السيارات، حيث تبلغ تكلفة نقل الفرد يعنى من منطقته للمناطق القريبة حوالي 20 جنيها.

وأكد أحد النشطاء بشمال سيناء أن إحدى السيدات طلبت صاحب الكارو بتخفيض الإجرة إلى 15 جنيها بدل  20 جنيها ، فقال لها : إنه يعانى من عدم وجود برسيم وارتفاع سعر الأعلاف، فوافقت السيدة على 20 جنيها،بعد شكوى الرجل .

يذكر أن شمال سيناء بدون مواصلات بسبب إغلاق محطات الوقود منذ شهرين ، بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها المحافظة ، واستمرار المواجهات بين قوات الأمن والعناصر المسلحة.

يذكر أن أهالي سيناء يؤكدون دائما أنهم إلي  جانب الدولة فى حربها الضروس ضد العناصر الإرهابية، فى الوقت الذى اتهمتهم فيها جهات إعلامية بالعمالة والتعاون مع العناصر الإرهابية فى النيل من الجيش المصري، وهو الأمر الذى اعتبروه إهانة كبيرة لجهدهم ومعاونتهم للقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب.

 وعن أبرز تمنياتهم فى 2018 يقول الشيخ نعيم جبر، الناشط السيناوي، إن الأهالى لا يتمنون أكثر من اللازم، وإنما يطالبون فقط بتوفير أقل الإمكانيات التى تساهم فى عيش حياة كريمة، ولا تجعل أحدهم فى حاجة إلى نزول محافظة أخرى من أجل قضاء علاجه أو شراء مأكله اليومي، وهو الأمر الذى يكلفه الوقت والجهد.


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