» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها

وتابعت: "اتصلت بطارق للتعرف على حكم خلع الحجاب لأنى كنت أتصور أنه مثال للمسلم العصري، فكلمته على فيس بوك في 2010، والتحقت في وظيفة بمحكمة ونشرت صورة لى على فيس بوك، وفى هذا اليوم أرسل لى طارق رسالة وقال لى فيها: اللى أنت بتعمليه ده مش حلو، وهى أنى نشرت صورة بدون حجاب وبمكياج".

وأكملت:"رمضان تحدث معى، عبر مكالمة بالفيديو ولم أصدق ذلك وخلال المكالمة اقترح على لقائه، فوافقت وكنت أتعامل معه على أنه أخ كبير، وكان عندي ثقة فيه، وكلمني وعرض عليا اللقاء في فندق وهناك طلب منى الصعود لغرفته، ففعلت ولم أكن أتوقع ما حدث".

وبدأت هند تروي تفاصيل أول لقاء لها مع المتهم، قائلة: "عندما طرقت باب غرفته بفندق فرنسي قدم لي قطعة حلوى ولكنى رفضت، ثم قبلني قبلة تعارف، وتركته يفعل ذلك وأعترف أنى تركته يقبلنى، ثم دفعنى على السرير وفعل فعلته.. وكان عنيفا معي جدا وصفعني على وجهي، وقال: أنت تبحثين عن الاغتصاب لأنك خلعتي الحجاب".

واستكملت: "كنت أحترمه، وعندما قبلنى لم أكن أصدق ذلك، لأنى كنت منبهرة به، وكانت القبلة حاجة رومانسية ولم أكن أتصور تطور الأمر.. حاولت أقاومه لأنى مكنتش عايزة ممارسة الجنس معه وعندما قاومته في بداية الأمر تحول لحيوان وحشى وكنت خائفة منه ولم يكن يستطيع التحكم في أعصابه، وسخر منى عندما بكيت وتوسلت له وأعتبر أني توجهت لمقابلته من أجل الجنس، وقال: أنتى جيت للجنس".

وأردفت "أنا كنت ضحية اغتصاب من رمضان ورفضت الإفصاح عن الأمر خوفا من التشهير وتهديداته لى، وعندما تم تدشين حملة التحرش الجنسى قررت فضح أمره.. واكتشفت أن كثيرا من السيدات ضحايا له واغتصبهن بعد إعلاني عن اسمه وفضح أمره وكان يحمل كراهية شديدة للسيدات، وعلمت أنه لم يكن شخصا طبيعيا في ذلك الوقت".