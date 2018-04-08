» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى

08 أبريل 2018 - 10:12 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة صادمة عن المذيعة عزة الحناوي التي تركت ماسبيرو وذهبت للعمل في قناة "الشرق الإخوانية" مؤكدًا أنها تعمل الآن في أحد المقاهي في تركيا.

وقال "موسى" من خلال برنامج "على مسؤليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أيمن نور كان قد أوهم عزة الحناوي بأنه سيخصص لها برنامجا وسيعطيها أموالا كثيرة ولكن بمجرد أن أصبحت "كارت محروق" تخلى عنها.

وأضاف موسى قائلا: "اللي كانت معززة مكرمة في ماسبيرو وليها برنامج في التلفزيون المصري بتشتغل دلوقتي في قهوة في تركيا، عزة فاكرة نفسها بطلة ولما سافرت تركيا لاقت نفسها في الشارع ومفيش فلوس فاشتغلت في قهوة".

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