رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

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وزير الشباب والرياضة

مرتضى منصور

نادى الزمالك

المهندس خالد عبدالعزيز

نشبت مشادة بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ,الإعلامي أحمد شوبير على الهواء بسبب رسالة وجهها الأول بأن "شوبير" يدافع عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وقال "منصور" لشوبير من خلال برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية "صدى البلد" يؤكد فيها أنه يتجنى عليه ويدافع عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالرغم من وقائع الفساد التي يرتكبها.

ورد "شوبير" قائلا: "أنا لا أجامل وزير الشباب والرياضة وكنت لسه بنتقده، أنا مش بروج أكاذيب ومش بشهر بحد، كلامي عنك وعن النادي في منتهى التقدير والاحترام و كلامي مدعم بمستندات".
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