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شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك

الرياضة

السعيد
عبدالله السعيد

محمد الخرو

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وضع اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي شرطًا لرد الـ40 مليون جنيه التي حصل عليها من نادي الزمالك مقابل توقيع عقد الانضمام إليه والتي تسببت له في أزمة كبيرة في الأيام القليلة الماضية.

واشترط "السعيد" أن يتعهد الزمالك تعهدًا بعدم شكواه للجبلاية، قبل رد مبلغ الـ40 مليون جنيه، وفقًا لـ"اليوم السابع".

وتسير أزمة صانع ألعاب الفريق الأحمر فى طريقها للحل بشكل ودى إلا أن السعيد طلب تعهدًا من الزمالك بعدم شكواه وكذلك الحصول على العقود التى وقعها للأبيض قبل رد المبلغ .

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة عنيفة بسبب تمديد السعيد للأهلى بعد توقيعه على عقود الزمالك ما أدى إلى تجميده فى الأهلى وعرضه للبيع.


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