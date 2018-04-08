أبو النجا لـ"بشار": "العقوبات لن تسقط بالتقادم"

08 أبريل 2018 - 10:24 ص

قال الفنان خالد أبو النجا، إن ما وصلت إليه سوريا الآن لا يسقط بالتقادم والتاريخ حيث لن يغفر لكل من أوصلها لتلك الحالة.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ما يحدث في سوريا سيبقي ذنب الأنظمة العربية الحالية لأبد الدهر".

وتابع "أما بالنسبة لنظام الأسد وروسيا والدول المنفذة لمشروع التطهير فالعقوبات لن تسقط بالتقادم".

واختتم تديونتة بقوله: "لن تفلتوا من عقاب تاريخي".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أبو النجا" حيث قال حفيد قلاش: "المشكلة يا أبو النجا أن انت فاكر إنك ذكي ومختلف ومن القلائل اللي بيمتلكوا الحقيقة المطلقة، والمختلفين معاك علي يقين تام بامتلاكهم للحقيقة المطلقة، أنا كنت زيك وكنت زيهم، صدقني وجهة نظرك من زاوية معينة صح بس وجهة نظرهم أصح لأنها عقلانية أكثر وليست عاطفية".

وأضاف آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الأنظمة العربية".