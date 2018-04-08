الداخلية تكرّم الأطفال الأيتام بالمنيا

جمال زكى
استضافت مديرية أمن المنيا عددا من الأطفال الأيتام بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير الأمن واللواء مجدى عامر نائب مدير الأمن والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى وتم إقامة احتفالية بنادى ضباط الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم
وقدم مدير الأمن تحيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للأطفال وقال إننا متواجدون دائمًا فى خدمة أبنائنا من الأيتام وأننا مستعدون لاستضافتكم كل شهر فى بيتكم الثانى نادى ضباط الشرطة.
كما قام مدير الأمن بتوزيع الهدايا العينية والنقدية والهدايا التذكارية على الأطفال خاصة من شهداء الجيش والشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية
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