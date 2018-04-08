ضحايا ومصابين في حريق ببرج ترامب

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عرب وعالم

حريق ببرج ترمب
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بالصور.. اندلاع حريق في برج "ترامب" بنيويورك

اندلاع حريق

مقتل شخص

إصابة 4

برج ترمب

وسط مانهاتن

لقي شخص مصرعه ،  وأصيب أربعة آخرون بإصابات طفيفة جراء حريق شب في شقة بالطابق الخمسين في برج ترمب بنيويورك، مساء أمس السبت بتوقيت الولايات المتحدة ، والذي تمت السيطرة عليه.

وقال مسؤولون إن الضحية توفي في المستشفى.، فيما أكدت الشرطة أن القتيل يدعى تود براسنر وعمره 67 عامًا.

ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موجودًا في المبنى الواقع في وسط مانهاتن وقت وقوع الحريق ، حيث يوجد له مكتب ومقر إقامة خاص في البرج.

من جانبه غرّد الرئيس الأمريكى  ترمب  على حسابه علي تويتر، إن حريقًا اندلع في برج ترمب بنيويورك أمس السبت وجرى إخماده، واصفًا الحريق بأنه "محدود جدًا".

ولم يكشف مسئولو الإطفاء عن سبب الحريق ، لافتين إلي إن المبنى لم يكن به أحد أفراد أسرة ترمب وقت اندلاع الحريق.

وقد أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا صغيرًا بالمبنى في وسط مانهاتن.

وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، فيما أكدت السلطات الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتواجد فى واشنطن.

فيما نشرت وكالتا الأنباء الفرنسية ورويترز، صورا لحريق صغيرًا بالمبنى فى وسط مانهاتن وسيارات الإطفاء تهرع إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق وإطفائه، والذي أصيب فيه شخص جراء حريق فى الطابق الخمسين ببرج مملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.






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