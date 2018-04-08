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المشاط تبحث مع الأمم المتحدة التعاون فى مجال التنمية المستدامة

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع  باتريشيا إسبينوزا السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية لبحث سبل التعاون في مجال التنمية المستدامة في مجال السياحة وذلك علي هامش مشاركة إسبينوزا في ورشة العمل الخاصة بالخطط الوطنية للتكيف والتي انعقدت بشرم الشيخ خلال الفترة 4-6 أبريل الجاري.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة السياحة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال السياحة المستدامة مشيرة الى معايير السياحة الخضراء التي تم وضعها للفنادق وذلك بمنحها شهادة "النجمة الخضراء" وهى شهادة محلية تم وضعها بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقى المصرى، لتمييز الفنادق والمنتجعات المصرية التي تلتزم بالمعايير الدولية  للاستدامة وقد تم الاعتراف بها دولياً من المجلس العالمى للسياحة المستدامة  ‎ GSTC  .

وأشارت المشاط الى أنه يوجد  الآن 80 فندقاً حاصلاً على هذه الشهادة بها حوالي 20 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء مصر. وقالت أن هناك تعاون بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لزيادة عدد هذه الفنادق،  بالإضافة الى وضع معايير للتجمعات الفندقية فيما يطلق عليه "المقاصد الخضراء" لتعزيز القدرة على استيعاب الطلب على هذا النمط السياحي .

من ناحيتها أعربت السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية عن إعجابها بالتجربة المصرية في مجال تطبيق برنامج "النجمة الخضراء"، ورحبت بالتعاون مع الوزارة في هذا المجال مشيرة الى جهود الأمم المتحدة عالميا لتحقيق مفهوم الاستدامة للفنادق التي تطبق معايير واشتراطات تتعلق بإدارتها البيئية والاجتماعية،  خاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والمياه وكذلك خفض الانبعاثات وذلك لسهولة ربطها بأهداف التنمية المستدامة .


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