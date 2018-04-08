"الغيطى" يهاجم عماد أديب بشكل غير مسبوق

08 أبريل 2018 - 10:38 ص





هاجم الإعلامي محمد الغيطي، زميله الإعلامي عماد الدين أديب، بسبب موقف الأخير من ضرورة محاورة المتعاطفين مع تنظيم الإخوان.

وأضاف "الغيطي" خلال برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "الي تي سي"، أن عماد أديب هو رجل كل العصور، ويمتاز بالتناقض والتغيير المستمر في مواقفه وفقا لمصالحه الشخصية.

وأوضح "الغيطي"، أن المتعاطف مع تنظيم الإخوان يجب أن يحاكم بأي صورة، لافتا إلى أن رأي عماد أديب في هذا الشأن بمثابة "الخنجر" الذي وضع في قلب كل أم شهيد.

وقال "الغيطي": "عماد الدين أديب اعتاد أنه يلقي حجر عكس الريح، ربما يريد الشو الإعلامي على حساب الدم، وهو رجل كل العصور، فكان يرى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أعظم رئيس في التاريخ".

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