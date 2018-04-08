تصريح ناري من البرادعي حول سوريا وغزة

08 أبريل 2018 - 10:41 ص

قال الدكتور محمد البرادعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يحدث من هجوم بالكيماوى على سوريا يعد جريمة محرمة دوليًا.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "قتل ما لا يقل عن70 مدنيا بريئا بالسلاح الكيماوي المحرم دوليًا فى الغوطة ليضافوا إلى نصف مليون سوري قتلوا بالفعل".

وتابع "البرادعي": "قتل العشرات من المتظاهرين في غزة أكبر سجن في العالم (2 مليون) التي لا يوجد بها شخص بريء "طبقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي".

واختتم تدوينته بقوله: "واضح أن العالم أصبح ينقسم إلى بشر وإلى عرب".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرادعي" حيث قال، مغرد "الضعف يغري، وحين لا تحكم الشعوب ويحكم العملاء، سيكون عجيبًا أن ترى أنهم في سبيل حفاظهم على المنصب يقتلون الشعوب ويتقبلون الابتزاز والمهانة ويتحالفون مع القتلة ويستأجرون المرتزقة ويكون بأسهم بينهم شديد وتحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى. كيف يكون العرب بهذا الكم من التناقض؟".