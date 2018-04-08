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نجم عالمي يعرض مقتنياته في مزاد علني لتسديد نفقات الطلاق

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راسل كرو
راسل كرو

وكالات

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نظم النجم الأسترالي راسل كرو مساء أمس السبت مزاد علني في سيدني خصص عائداته التي بلغت 3 مليون دولار لتسديد نفقات الطلاق مع زوجته.

وحمل المزاد اسم "راسل كرو": ذي آرت أوف ديفورس "راسل كرو": "فن الطلاق"، تضمن 227 قطعة من مقتنيات الممثل، كان الهدف منه جمع المال لتسديد نفقات طلاق راسل كرو المكلف جداً من زوجته دانييل سبنسر.

وقد فاق حصاد هذا المزاد توقعات دار "سوذبيز"، محققاً إيرادات بقيمة 3,7 ملايين دولار أسترالي "2,8 مليون دولار أمريكي تقريباً".

وغرّد الممثل الذي احتفى السبت بعيد ميلاده الرابع والخمسين “لا بأس بهذا المجموع لدوام عمل مدته خمس ساعات”.

وأشاد غاري سينجر المدير العام للفرع الأسترالي من دار "سوذبيز" بهذا المزاد المثمر جداً، منوّهاً خصوصاً بالمعروضات المأخوذة من فيلم "جلادييتر" التي لقيت إقبالاً كبيراً، علماً أن كرو حاز بفضل دوره فيه أوسكار أفضل ممثل.

وحضر راسل كرو شخصياً وقت المزايدة على آلة كمان استخدمها القبطان جاك أوبري في ماستر أند كومندر: ذي فار سايد أوف ذي وورلد" لبيتر وير.

وهو صرّح “استمتعت كثيراً بتحضير هذا المزاد”، مشيراً إلى أن هذه الآلة الموسيقية “عزيزة” عليه.


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