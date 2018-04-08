بالفيديو..لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص

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لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص
لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص

المصريون - متابعات

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دمشق

لطمة شيعية

حفل راقص

قصر النرجس

سخر  رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لحفل راقص داخل ملهى ليلي بالعاصمة السورية دمشق ، والذي يظهر "لطمية شيعية" ،  تحمل عنوان "يا زينب لبيك".

وقال النشطاء إن المغني الذي ظهر في الفيديو يدعي " بهاء يوسف" ، والذي  يعمل في ملهى "قصر النرجس"  شرقي دمشق، حيث أدى خلال الحفل اللطمية على شكل أغنية راقصة لرواد الملهى.

العجيب أن عدد من الشبان والفتيات تراقصوا علي أنغام الفيديو ، وهم يقومون بحركات "اللطم" على أنغام الأغنية وسط وجود مشروبات كحولية داخل قاعة الحفل.

يذكر أن النشطاء أكدوا أن ملهى "قصر النرجس" تعرض للحرق على يد مجهولين بعد انتشار فيديو "حفلة اللطمية على مواقع التواصل الاجتماعي كما ظهر في صور تناقلتها العديد من الحسابات لمدخل الملهى.

وقالت إحدى المغردات: لطميه بمطعم قصر النرجس بدمشق… بتقولولي مو ذل اللي عم يصير؟ عم يندعس على راسنا والله.

وقد نشر أحد المغردين صورة لمدخل الملهى الليلي بعد تعرضه للحرق على يد مجهولين إثر انتشار مقطع حفلة اللطمية، قال فيها: "مطعم قصر النرجس الذي أقيم فيه لطميات هاهوا اليوم احترق بلكامل حسب مصادر مؤيدة أهل شام لن يسكتو على ضيم ابداً ولن يبقو هؤلاء روافض يحتلون بلاد الأمويين".


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