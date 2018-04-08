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إخلاء سبيل "دادة" متهمة بهتك عرض طفلة داخل حمام حضانة

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

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إخلاء سبيل

حمام

الحضانة

محكمة القاهرة الجديدة

دادة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديد، أمس السبت، بإخلاء سبيل "دادة" متهمة بهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات داخل "حمام الحضانة" بكفالة 10000 جنيه على ذمة القضية.

وقال تقرير الطب الشرعي إن الطفلة مصابة بخدش على الجانب الأيمن من الداخل مع وجود احمرار، إضافة لإصابتها بخدش مغطى بطبقة مصلبة طوله حوالي 1.5 سم بالشفرة الصغيرة اليمنى وتلك الاصابة جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة (خدش بأصبع).

وأكد تقرير الطب الشرعي، الذي حمل رقم 201805501000064، عدم وجود إصابات ظاهرة تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وقال: تبين أن غشاء بكارة الطفلة من النوع اللحمي الحلقي ذو فتحة مركزية، وهو سليم وخالي من التمزقات القديمة أو الحديثة.

وقال المحامي أحمد مصطفى، دفاع المجني عليها، إن القضية ما زالت محل التحقيق بالنيابة العامة، مضيفًا أن النيابة في انتظار الاستماع للضابط مجري التحريات بالقضية، وبحسب تحقيقات مباحث قسم القطامية فقد اعترفت "الدادة" بالتهم الموجهة لها. وكشف مصدر بالنيابة، أن الطفلة تعرضت لجريمة هتك عرض على يد مشرفة الحضانة، داخل "حمام الحضانة"، ما أدى لإصابتها بجرح ونزيف خارجي.

تعود البداية لتلقي الرائد محمد كمال، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية من مواطن بإصابة ابنته بنزيف ناتج عن إصابات بأماكن حساسة في جسدها، وتعرضها لجريمة هتك عرض داخل الحضانة، وتحرشات جنسية من قبل "دادة" الحضانة.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التقرير الطبي للطفلة من مستشفى القاهرة الجديدة.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على "دادة" الحضانة، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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