المشاط واللواء عبد الله يلتقيان وزير التعاون الدولي بألمانيا

08 أبريل 2018 - 10:48 ص

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مع جيرد موللر وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا لبحث سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية إلى القطاع السياحي المصري.

أكدت الوزيرة أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالقطاع لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية لتعظيم تجربة السائح خلال زيارته للمقاصد السياحية المصرية، حيث أن العاملين هم أكثر العناصر التى تتصل بشكل مباشر مع السائحين.

وطلبت المشاط من الوزير تبني قضيتين لدى الحكومة الألمانية وهما دراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء وذلك لتنشيط السياحة الى هذه المنطقة ودراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين الى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافياً.

كما أشارت إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني الى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر الى تركيا مثلاً مما يحدث نوعاً من الصعوبة في المنافسة وقالت الوزيرة أنها ناقشت هذه الموضوعات مع المسئولين في الحكومة الالمانية الذين التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الماضى.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء على هامش زيارة موللر لمدينة الغردقة لقضاء عطلة الأعياد وقد أعرب موللر عن سعادته بقضاء إجازته بالغردقة واستمتاعه بجوها مؤكدًا أنه شعر بالأمان أثناء تجوله بشوارعها.

ومن جانبه قدم المحافظ درع المحافظة للوزير الألمانى تقديرًا له ودعمًا للتعاون المستمر مع الجانب الألماني مشيرًا الى أن الجالية الألمانية من أكبر الجاليات الأجنبية الموجودة بمدينة الغردقة.