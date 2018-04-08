7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية

08 أبريل 2018 - 10:54 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت محل أحذية كلها جميلة، واخترت حذاء أسود بكعب عال لأنه أعجبني كثيرا. أنا عزباء وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحذاء الأسود للعزباء هو زوج قد يكون سيدًا فى قومه أو فى عمله وربما كان ذا صفات طيبة والحذاء الأسود للمرأة يدل على المال وسعة الرزق.

والحذاء الذى يحتاج إلى تلميع هو رجل يحتاج إلى النصيحة والإرشاد. ولبس الحذاء والمشي فيه ربما دل على السفر فى طاعة الله والحذاء الأسود سفر فى طلب الرزق، والأسود أيضًا سيادة وتولى أمر وارتقاء، والكعب العالي يدل على المنصب والجاه والمكانة.

والحذاء يدل أيضًا على الأخ ويدل على الرجل الذى يهتم بأمور النساء. ومن انتزع حذاءه بمشقة وجهد يقيم بعد نيته للسفر وهو مجبر مضطر وكاره - وخلع الحذاء و المشي حافيا يدل أحياناً على الخير والأمن ونيل الولاية والإرتقاء والمكانة والتشريف كما كان لسيدنا موسى عليه السلام لقوله تعالى:( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ? إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) طه 12. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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