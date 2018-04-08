حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصاب "معاقة ذهنية"

08 أبريل 2018 - 10:54 ص

حلت هندة عياري، الفتاة التى اتهمت طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، باغتصابها، ضيفة الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"المذاع عبر فضائية "دريم"، للتحدث عن واقعة اغتصابها على يد طارق رمضان، والتهديدات التي تلقتها للتنازل عن القضية، وحقيقة انتمائها للموساد الاسرائيلى.

وقالت: "هددت طارق رمضان بأنني سأبلغ الشرطة ولكنه هددنى بقتل أبنائي الثلاثة، ولذلك رفضت الإبلاغ خوفا على أولادي، وهددني بفضحي أمام أسرتي وهذه التهديدات ظلت لعدة أشهر عبر الهاتف، وعلمت ببحثى عن تاريخ طارق أنه اغتصب سيدة معاقة ذهنية وعلمت منها حكاية اغتصابها، وعندما أخبرته بأنني على اتصال بضحية أخرى هددنى كثيرا فتراجعت واعتذرت له".

وأضافت هندة: "واصلت واقعة اغتصابي حدثت عام 2012، وتقدمت ببلاغ العام الماضي، ولم أكن أتصور بأننى سأتقدم ببلاغ ضد طارق رمضان بسبب تهديداته لى ولأولادي، وبعد تقدمى ببلاغ ضده وكل يوم أتلقى تهديدات بالقتل، وهناك سيدات كثيرات اغتصبهن.. وكل شهاداته العلمية مزورة وسأتقدم بدليل اغتصابي للقضاء".

واستكملت هندة عياري ضحية حفيد جماعة الأخوان المسلمين، أنصار طارق رمضان، يلاحقوننى بتهديدات مستمرة، ويسبون أبنائى في مدارسهم، واتهمونى بأن إسرائيل تدعمنى، وأنى تلقيت أموالا مقابل اتهامي لحفيد البنا باغتصابى".

وأردفت: "على كل سيدة مسلمة تعرضت للاغتصاب الإبلاغ عن المتهم وعدم الصمت عن ذلك لأن السيدة تحتاج مكانة أفضل»، وتابعت: «لم أسع لتشويه رمضان ولا ألتفت لأى أقاويل يرددها أنصاره، فأنا سيدة تعرضت للاغتصاب تسعى للحصول على حقها، وهم مساكين أعمياء ولا يوجد سبب لإحساسى بالعار وأحاول كشف عار الإخوان الذين يتاجرون بالدين".

وأختم عياري حديثها قائلة: "طارق حاول تشويه صورتى بزعمه أنى عميلة للموساد الإسرائيلي، وأن بلاغي ضده مؤامرة وهذا أمر غير صحيح، فأنصار طارق رمضان جمعوا 150 ألف يورو، ويسعون لتحسين صورته في الإعلام الغربى وتشويه صورتى، وسأكمل معركتى للنهاية".