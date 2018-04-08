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"مين بيحب مصر" تطالب بوقف زراعة الموز فى مصر

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عيد حواش
عيد حواش

أمينة عبد العال

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طالب  عيد حواش المتحدث باسم مين بيحب مصر ورئيس لجنة الزراعة بالحملة بضرورة وقف زراعة الموز فى مصر فى مقابل زراعة  استنباط سلالات جديدة من محصول الأرز وطرحها تكون أقل شراهة فى استهلاك المياه  وأكثر إنتاجية  وتحقيق الاكتفاء الذاتى

وأشار  حواش  إلى أن وقف زراعة الموز  يحتاج لقرار سيادى، موضحًا أن الموز أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه ويشكل خطرًا كبيرًا على المخزون المائي

وطالب  حواش وزارة الزراعة بتنظيم زراعة القمح والذرة والأرز والفول من خلال حظر التقاوي القديمة الشرهة في استهلاك المياه مع استنباط سلالات جديدة وطرحها علي الجمعيات تكون أقل شراهة وأكثر إنتاجية.

ولفت حواش إلى أن الموز يعتبر من أكثر محاصيل الفاكهة استهلاكا للمياه ويشكل وزن الماء المكون للموز بنسبة 60 %  ويقدر متوسط استهلاك الهكتار الواحد (25922) م3 في حالة الري التقليدي والتي تعادل استهلاك تلك الكمية لعدد (216) شخصا للسنة بحسبة استهلاك (120)م3

وطالب حواش  تفعيل  القرار الوزاري الصادر في 2012 بمنع زراعات الفاكهة في الأراضي الصحراوية وحماية المخزون الجوفي من المياه


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