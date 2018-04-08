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"الجارديان": جميع وسائل الهواتف مراقبة

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الهواتف

عمرو محمد-متابعات

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مصر

الجارديان

الهواتف

ذكرت صحفية "الجارديان" البريطانية أن جميع  مواقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه العالم، مراقب بجميع تفاصيلة.

وذكرت الجريدة في تقرير لها تحت عنوان "الكل مراقب" أن مستخدمي الهواتف الذكية، هم "الهدف الأول" بالنسبة لتلك المواقع.

وتستعين تلك المواقع بالكاميرا المزود بها أي هاتف ذكي والميكروفون الخاص بجهازه من أجل اختراقه، وربما التجسس عليه.

ولفت التقرير الى أن أبرز المواقع، التي تتجسس على مستخدميها هى "فيس بوك واتساب وينال شات وإنستجرام، وتويتر، ولينكدإن وفايبر".

وعن الطريقة التي يمكن أن تخترق فيها هذه المواقع خصوصيات المستخدمين قال التقرير:" تتمكن من الولوج إلى الكاميرا الأمامية والخلفية لهاتفك. تسجل في أي وقت يمكنك الدخول إلى التطبيق الخاص بها. وتتمكن من التقاط الصور من دون الحصول على إذن منك، كما تحمل كافة الصور أو مقاطع الفيديو، التي تلتقطها مباشرة على الخوادم الخاصة بها، وتشغل من دون إذنك ميزات التعرف على الوجوه للتعرف على انطباعاتك وتعبيرات وجهك".

وقالت "الجارديان" بتقريرها إنه سبق وحذر الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، أن وكالات حكومية، وتحديداً أمريكية تستفيد من تلك الخروقات الأمنية في تطبيقات التواصل في "التجسس" على أي شخص في العالم.


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