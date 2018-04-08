  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:10 م
بحث متقدم
امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

حفيد مؤسس جماعة الاخوان

حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصاب "معاقة ذهنية"

قصف دوما

مقتل 300 شخص في مجزرتين لقصف أمريكي روسي

البرادعي

تصريح ناري من البرادعي حول سوريا وغزة

الأوقاف: زوايا المساجد فى المناطق الشعبية جيوب لأهل الشر

دين ودنيا

ارشفية
ارشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

تأجيل دعوى إلغاء قرار منع إذاعة الصلاة في مكبرات الصوت

#

العاقول لعلاج الكحة.. بحلايب وشلاتين

#

تأجيل محاكمة 70 متهما بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

#

عطل مفاجئ في خدمات الجيل الرابع بفودافون

أكد  الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة عملت على غلق الزوايا الموجودة في الأحياء الشعبية التي قد لا تكون تحت السيطرة، وذلك يوم الجمعة، لافتًا إلى أنه  تم غلق 20 ألف زاوية.

وأضاف  طايع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أن الزوايا التي تم غلقها كانت بمثابة الجيوب التي يعمل بها أهل الشر، موضحًا أنه تم الاكتفاء بالمساجد الكبرى، منوهًا بأن الزوايا المغلقة ستفتح في شهر رمضان لأداء الصلوات، وستكون تحت ولاية وزارة الأوقاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى
» شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية