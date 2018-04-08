الأوقاف: زوايا المساجد فى المناطق الشعبية جيوب لأهل الشر

08 أبريل 2018 - 11:00 ص

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة عملت على غلق الزوايا الموجودة في الأحياء الشعبية التي قد لا تكون تحت السيطرة، وذلك يوم الجمعة، لافتًا إلى أنه تم غلق 20 ألف زاوية.

وأضاف طايع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، إلى أن الزوايا التي تم غلقها كانت بمثابة الجيوب التي يعمل بها أهل الشر، موضحًا أنه تم الاكتفاء بالمساجد الكبرى، منوهًا بأن الزوايا المغلقة ستفتح في شهر رمضان لأداء الصلوات، وستكون تحت ولاية وزارة الأوقاف.