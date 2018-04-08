بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

08 أبريل 2018 - 11:00 ص

كشف كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن معاناته هو ومحمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، في ظل قيادة جوزيه مورينيو في نادي تشيلسي، بحسب ما ذكره موقع "ستامفورد بريدج" الإنجليزي.

وتساءل البلجيكي "دي بروين" "منزعجًا" عن سبب رفض المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، مشاركته مع "تشيلسي"، وإعطائه فرصة هو و"صلاح" للعب المنتظم مع الفريق، لافتًا أن تجربته المحبطة مع النادي الإنجليزي أفادته في تنمية مهاراته وخدمته منتخبه القومي.

وأشار الموقع إلى أن "دي بروين" تم بيعه إلى نادي "فولفسبورج" الألماني في يناير 2014 خلال فترة "مورينيو" الثانية في تشيلسي.

أما الآن مع مانشستر سيتي تحت إشراف بيب جوارديولا، فإن "دي بروين" هو المرشح الرئيسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى نجم ليفربول محمد صلاح، الذي فشل في إقناع المدرب البرتغالي خلال فترة قصيرة بمهارته، والذي يعتبر المرشح الأقوى للجائزة.

في حين، يشعر البلجيكي أن كل من هو وصلاح قد استفادا من اللعب في فرق تناسب قدراتهما.

وقال "دي بروين": "من الواضح أن الجميع بحاجة إلى إيجاد نظام ولعب أسلوب يناسبه أكثر. من المحتمل أننا وجدنا الآن شخصًا يناسبنا أكثر مما كان عليه من قبل".

ونوه: "أعتقد أن هذا يظهر قوتي أنا وصلاح، إذا كنت تثق في نفسك بأنك تستطيع أن تعمل بشكل جيد، ولديك القوة البدنية والذهنية اللازمة فستتمكن من ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالمدرب، كلانا يقدم مستوى جيد والجميع يتحدث عن ذلك، ربما الكثير من الناس يتحدثون ويلاحظون ذلك الآن، لكنني لست الشخص الذي يفكر في ذلك، تلك هي طبيعة الحياة وكرة القدم" .

وعقب الموقع، أنه كان خطأً كبيراً من قبل "مورينيو" لعدم منحه فرصاً كافية لـ"دي بروين" و"صلاح" عندما كان مسئولا عن نادي تشيلسي، موضحًا أن البرتغالي فشل في فهم صفات اللاعبين وانتهى بهم الأمر في النهاية إلى بيعهما وتألقهما في الخارج.

وأردف : أن بعد بيعهما عاد كل من "صلاح" و"دي بروين" ليشعلا الأجواء في الدوري الإنجليزي، حيث انضم "دي بروين" لمانشستر سيتي، منذ عامين، في حين لحقه "صلاح" هذا الموسم في ليفربول، ليدفعهما أدائهما الرائع لتنافس على جائزة أفضل لاعب هذا العام.