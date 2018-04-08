مقتل 300 شخص في مجزرتين لقصف أمريكي روسي

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الطيران الروسي

الكيماوى

150 شخص

قصف دوما

وصلت حصيلة  ضحايا قصف النظام السوري مدعوما بالطيران الروسي  بالغازات السامة على دوما إلى 150 قتيلا، فيما أصيب نحو ألف شخص بالاختناق، بحسب ما أكده ناشطون سوريون .

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ عشرات الأشخاص بينهم أطفال أصيبوا أمس السبت بحالات اختناق إثر قصف جوي شنته قوات النظام السوري على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأضاف الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوي بـ"غازات سامة"، الأمر الذي سارعت دمشق إلى نفيه ، إلا أنّ المرصد أفاد بحدوث 70 حالة على الأقل من صعوبات التنفس والاختناق بين المدنيين المحاصرين في أقبية أو غرف ذات تهوئة سيئة وغير القادرين على الهروب للعثور على الهواء بعد الغارات، مشيرا إلى أنّ "11 شخصا بينهم أربعة أطفال توفوا في هذه الظروف".

وقد انتشرت حالات اختناق في صفوف المدنيين بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة - كلور".

 في ذات الوقت تم شن هجوما ثانيا أدي إلي وفاة عوائل كاملة قضت خنقاً في الأقبية، بعد استهداف مدينة دوما بالغازات السامة.

في الثامن من مارس، قال المرصد إنّ عشرات واجهوا صعوبات في التنفس في بلدتي حمورية وسقبا في جنوب الغوطة إثر ضربات جوية. وسيطرت قوات النظام على البلدتين لاحقا.

العجيب أن  واشنطن التي هددت خلال الفترة الماضية بشن ضربات في حال توافر "أدلة دامغة" على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ، كانت قصفت مدرسة قرآنية فى إقليم قندوز، شمال شرق أفغانستان، والتي خلّفت 116 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم عدد كبير من الأطفال ، قدر بحوالي 100 طفل من حفظة القرآن.


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