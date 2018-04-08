» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم

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يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد النادي الأهلي مع سموحة في ملعب إستاد برج العرب في الجولة 32 من مسابقة الدوري العام.

وقرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي الاعتماد على مروان محسن وصلاح محسن في خط الهجوم ليبدأ بهما في التشكيل الأساسي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - صبري رحيل - محمد نجيب - أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - جونيور أجايي - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن- صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

 خط الدفاع: محمود معاذ و عبدالله بكرى و رجب نبيل وأحمد حمص.

خط الوسط: أحمد تمساح واسلام صلاح و ناصر ماهر وابراهيم عبد القوى.

خط الهجوم: حسام حسن وأوميد اوكرى

حسم الأهلى لقب الدورى رسميًا بعدما تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 78 نقطة، حققهم من الفوز فى 25 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة واحدة، سجل لاعبيه 69 هدفًا وسكنت شباكه 16 هدفًا.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 46 نقطة، حققهم من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 7 والهزيمة فى 10 مباريات، سجل لاعبيه 35 هدفًا وسكنت شباكه 24 هدفًا.


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