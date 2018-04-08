بالصور.. مستقبل وطن يكرم أعضاءه بقرية وردان

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مستقبل وطن

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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة حفلا لتكريم أعضاء الحزب المشاركين فى انتخابات الرئاسة بالوحدة الحزبية بقرية وردان فى مركز منشأة القناطر، وذلك بحضور حمادة حلمى أمين مساعد قطاع شمال الصعيد بالحزب وقيادات الحزب فى المركز والوحدة الحزبية.

وأكد حمادة حلمى فى تصريحات صحفية له اليوم أن أعضاء الوحدة الحزبية بذلوا مجهودًا كبيرًا فى حشد الناخبين خلال أيام انتخابات الرئاسة وعملوا على توعية المواطنين بالانجازات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وأشار حمادة حلمى إلى أن حزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة شارك بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية التى كانت تدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات بقوة .









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