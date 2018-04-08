تعرف على موعد وملعب اعتزال حسام غالي

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الاهلى

حسام غالي

اعتزال

فريق اوروبي

قرر نجم النادي الأهلي حسام غالي إقامة مهرجان اعتزاله في دولة الإمارات في 11 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وإحدى الفرق الأوربية.

وعاد حسام غالي للأهلي في يناير الماضية بعدما فسخ عقده مع نادي النصر السعودي ودياً.

وأعلن حسام غالي أنه سيعتزل الكرة نهاية الموسم الجاري رغم إعلان حسام البدري المدير الفني للفريق ترحيبه ببقاء اللاعب لمدة موسم آخر، ومن المقرر أن يتولّى حسام غالي منصب منسق عام قطاع كرة القدم بالأهلي بعد الاعتزال.

ويبحث حسام غالي حالياً عدة الترتيبات الخاصة بمهرجان إعتزاله اذلى يرغب قائد الأهلي بصورة مُشرفة تليق به كأحد أبرز لاعبي الأهلي عبر تاريخه.


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