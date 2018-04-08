قانوني يطالب النواب بتشريع لإغلاق الألعاب الإلكترونية القاتلة

08 أبريل 2018 - 11:38 ص

طالب عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض الحكومة المصرية خاصة وزارة الاتصالات بضرورة مراجعة كل الألعاب الإلكترونية التي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة الحديثة بواسطة شبكة الإنترنت والتي تمثل تهديدًا على حياة أولادنا وآخرها لعبة مريم والحوت الأزرق.

وأضاف عصام البطاوي أنه يجب على مجلس النواب سرعة إصدار تشريع يسمح فيه للحكومة المصرية والأجهزة التنفيذية المتمثلة في وزارة الداخلية والاتصالات بغلق ومنع تحميل مثل تلك الألعاب خاصة أنها ليست مصنعة أو مبتكرة بواسطة شركات الحواسب الآلية والهواتف المحمولة الكبري وأنها مصنعة من قبل أشخاص عاديين أغلبهم مرضى نفسيين أو لهم أغراض أو مطامع غير مشروعة تكون نتيجتها الأخيرة انتحار اللاعب أو اشتراكه في جريمة كبرى مثل التخابر دون علمه بذلك مثل ما حدث في لعبة "بوكومون" التي تلزم لاعبيها بتصوير الأماكن التي تأمرهم بالتواجد فيها بحجة ضرورة اتباع تعليمات اللعبة.

وأشار استاذ القانون الجنائي إلى أنه يجب على المواطن المصري أن يعي بأن تكنولوجيا الإنترنت ليست مفيدة 100% لأن أي تكنولوجيا جديدة لها حدين أو سلاحين ..كما يجب على كل ولي أمر سواء أب أو أم مراجعة ومراقبة سلوك أولادهم وأجهزتهم المحمولة حتى لا ينجرفوا في ذلك التيار ونصبح نادمين .