يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

08 أبريل 2018 - 11:44 ص

تحل اليوم 8-4 ذكرى مجزرة مدرسة "بحر البقر" التى راح ضحيتها 30 طفلاً مصريًا بيد العدو الصهيوني، بحق أطفال أبرياء عزل.



وترصد "المصريون" فى السطور التالية 6 معلومات عن مجزرة الإسرائيليين فى حق أطفال مصر

1/ في تمام الساعة التاسعة والثلث من صباح يوم الأربعاء 8 أبريل لعام 1970م، قصفت طائرات الفانتوم الإسرائيلية مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة التي تقع بمركز الحسينية محافظة الشرقية.

2/ استشهد 30 طفلاً بيد الاحتلال الإسرائيلى بدم بارد.

3/كانت المدرسة تتكون من طابق واحد وبها 150‏ طفلاً‏، وقصفت الطائرات الإسرائيلية بخمس قنابل وصاروخين فاستشهد نحو ثلاثين طفلاً.

4/كانت تلك الجريمة ردًا على استمرار حرب الاستنزاف التي شنتها مصر ضد العضو الصهيوني.

5/ زعمت إسرائيل وقتها أنها قصفت أهدافًا عسكرية وليست مدرسة، في الوقت الذي تزامن مع مساعٍ دولية لوقف حرب الاستنزاف.

6/ قام الشاعر صلاح جاهين بالتوثيق لهذه المجزرة شعراً في رائعته (الدرس انتهى لموا الكراريس) ولحنها الموسيقار سيد مكاوى وتغنت بها الفنانة شادية ويقول مطلعها: "الدرس انتهى لموا الكراريس.. بالدم اللى على ورقهم سال.. فى قصر الأمم المتحدة.. مسابقة لرسوم الأطفال.. إيه رأيك في البقع الحمرا.. يا ضمير العالم يا عزيزى.. دى لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي..."