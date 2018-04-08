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نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي

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د.أميمة السيد

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المحجبات

عائلة ريفية

مقتل أخي

أتزوجها


دكتورة أميمة احنا من قرية مصرية، أنا متزوج من بنت عمي الكبير وعندى 4 أولاد، ولي بنت عم أخري(عمى الصغير) جميلة جدا تقريبا أجمل بنت في العيلة وكانت مخطوبة لأخويا من حوالى 9 سنين، وقبل الزواج بنت عمي كانت بتنزل مصر لدراستها في الكلية، أصحابها وناس كتير أقنعوها انها تشترك في مسابقة ملكة جمال المحجبات، وعندنا ديه كانت عيبة، وأخويا رفض واتعارك معاها وحلف ما تشترك، لكن هي اشتركت من وراه واتعرفت بشاب بتاع إعلانات وهو اللى دخلها المسابقة، ورغم انها خسرت في المسابقة، لكن شافها اخويا معاه واتعاركوا واخويا كان ناوي يقتله بمطواة لكن اجت في قلبه وهو اللى مات..
من يومها وأمي بتكره بنت عمي وامها واخواتها وعمي نفسه، كره العمي وكل يوم تدعي عليها..المشكل انى عاوز اتزوج بنت عمي صاحبة الموضوع، وأنى شعورى انى ميال ليها بقوة وهي كمان بتحبنى، وملاحظ انها اتغيرت وبقت منكسرة وسنها عدى 30 سنة لأن بختها مال بسبب الموضوع ده، وشايف انى أولي بيها من الغريب هى لحمي يا دكتورة، لكن امى رافضة رفض تام، وقالت هتتبري مني لو نسيت دم اخوك و تزوجتها، وزوجتى كمان سابت البيت وأخدت الصغارعلي بيت عمي "أبوها" وسابتلى العيلين الكبار، ونفسي ألاقي حل يرضيهم كلهم ويوافقوا ويتصالحوا، اعمل ايه بالله عليك يا دكتورة ؟!
(الرد)
لا حول ولا قوة إلا بالله!
تكلمت مراراً وتكراراً عن تلك المسابقات المشبوهة والمسماه بـ"مسابقة ملكات الجمال"، وتحت أي مسمي وبأي وسيلة أو شكل من الأشكال فأنا عموماً أرفضه شكلاً ومضموناً، وليس مقياساً أبداً ولا يمت الفوز أو الخسارة فيها للجمال بأي صلة أو شكل من الأشكال، ولا يوجد إنسان على وجه الخليقة هو الأكمل، فالكمال لله تعالي وحده، ومن هنا أنادى بضرورة تدخل المسئولين والجهات المعنية في كل دولة لمراقبة وتقنين هذه المسابقات اللعينة المؤذية للبعض نفسياً في بعض الأحيان..
نأتي لموضوعك..فكلامك جميل ومنطقي انها ابنة عمك، وأنت أولي بعفتها والحفاظ عليها، وخاصة أنك تلاحظ أن سلوكياتها تغيرت وكذا...
ولكن حاول أن تبتعد قليلا عن هذه اللوحة الجميلة المثالية التي ترسمها بمخيلتك، وانظر إليها من بعيد ستجد كم لا بأس به من المأسي والآلام..نعم فالوضع متوتربشكل أكبر من المثالية التى تعيشها ولحظات الهيام مع محبوبتك، فأنت زوج وأب ومسئول عن 4 أولاد هم أولي ألا تشتتهم وتنفصل عن زوجتك بسبب زيجة أخري غير مرضي عنها من جميع الأطراف، وزوجتك بالتالي ستغتنم كل هذه المقومات لصالحها، وأولها والدتك، وهي الأهم في الموضوع، فإنها كأم ثكلي ومكلومة ومجروحة علي ابنها التي تشعر بأنه قُتل ظلماً بسبب حبه وغيرته علي خطيبته وابنة عمه، وأنها لم تكن مظلومة أو مقهورة أو مخطوفة رغم قلة خبرتها وطيشها وقتها..كل تلك العوامل مجتمعة كفيلة بأن تجعلك تبتعد عنها أو علي الأقل تفكر مائة مرة قبل الإقدام علي تلك الزيجة، التي لن تأتي عليكم إلا بالمشاكل فسوف توقظ ما خمد منها، بل وستزداد التهاباً، وخاصة أنك غير واثق من تغير شخصيتها المتمردة التى ربما تظهر وتتنامى من جديد بعد الزواج..
ولكن عموماً حاول أن تقنع والدتك وزوجتك بهدوء وبالحسني فإن صدتا عنك فلا تحاول مرة أخري، وابتعد عن ابنة عمك الأخري نهائياً وعن أى مكان يجمعكما سوياً، واعتبر أنها تزوجت من غيرك أو حتي اعتبر أن أخوك لايزال علي قيد الحياة وهي زوجته الآن، حتي تنسي الموضوع برمته، وقبلها استرضي والدتك المكلومة، ارحمها  و راعي مشاعرها كأم وحاول أن تعوضها عن فقدان أخيك، وصالح زوجتك الطيبة وانظر بقلبك وعقلك إلي كل جميل ورائع في زوجتك وعش معها من جديد لحظات الحب المفتقدة .
...................................................................................

للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة / أميمة السيد:-

  [email protected]com

مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل..  وفضلا..أى رسالة يشترط فيها الرد فقط عبر البريد الإلكتروني فلن ينظر إليها..فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بأرائهم القيمة، بالإضافة إلي أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها في ثواب التناصح.      

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تذكرة للقراء:- 

السادة القراء أصحاب المشكلات التى عرضت بالموقع الإلكترونى.. على من يود متابعة مشكلته بجريدة المصريون الورقية فسوف تنشر مشكلاتكم بها تباعاً يوم الأحد من كل أسبوع..كما تسعدنا متابعة جميع القراء الأفاضل.  

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