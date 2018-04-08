البابا تواضروس: "السيسى بيجمعنا مسلمين وأقباط دائمًا"

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وجه البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التحية إلى شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، وقيادات الأوقاف والأزهر الذين حضروا إلى الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد القيامة.

وأشار "تواضروس"، خلال كلمته في استقبال شيخ الزهر بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم معتادون على الالتقاء خلال المناسبات، مضيفًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي شاطر بيجمعنا في المناسبات على طول".


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