"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

عمرو محمد
انتقد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، كلا من جماعة الإخوان المسلمين، ومن يسب المعارضة واتهمها بأنهما السبب فيما نحن فيه.
وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "كل واحد عايز يعمل شجاع يطلع يشتم من يعارضون الرئيس باعتبارهم غير أكفاء ولم يستطيعوا تقديم مرشح منافس!".
وتابع: "أما الإخوان فإنهم يشتمون معارضي الرئيس أيضًا باعتبارهم كانوا يعارضون مرسي وأن ما يحدث هوعقاب لهم من الله".
واختتم تدوينتة بقوله: "هؤلاء وأولئك لا يتكلمون عن مسئولية الرئيسين عما حدث ويحدث".
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