"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

08 أبريل 2018 - 12:00 م

انتقد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، كلا من جماعة الإخوان المسلمين، ومن يسب المعارضة واتهمها بأنهما السبب فيما نحن فيه.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "كل واحد عايز يعمل شجاع يطلع يشتم من يعارضون الرئيس باعتبارهم غير أكفاء ولم يستطيعوا تقديم مرشح منافس!".

وتابع: "أما الإخوان فإنهم يشتمون معارضي الرئيس أيضًا باعتبارهم كانوا يعارضون مرسي وأن ما يحدث هوعقاب لهم من الله".

واختتم تدوينتة بقوله: "هؤلاء وأولئك لا يتكلمون عن مسئولية الرئيسين عما حدث ويحدث".