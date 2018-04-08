50 شونة لاستقبال محصول القمح للموسم الجديد

08 أبريل 2018 - 12:04 م

بدأت محافظة المنيا استعداداتها لاستقبال محصول القمح للموسم الجديد من خلال تجهيز الشون والصوامع ومراكز التجميع الترابية لاستقبال القمح من المزارعين خلال العام الحالى والمتوقع أن يشهد زيادة كبيرة من المحصول مقارنة بالعام الماضى.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن المساحة الحالية المنزرعة من محصول القمح على مستوى المحافظة تصل إلى 241 ألف فدان والتى ستساهم فى زيادة كمية القمح مقارنة بالعام الماضى والذى وصل إلى 341 الف طن إلى جانب الكميات التى تم توريدها لمصانع المكرونة خارج المحافظة.

وأضاف أنه تم تجهيز 50 شون ومركز تجميع معتمدة موزعة على مراكز المحافظة التسعة ومنها 7 مراكز ببنى مزار والبهنسا والشيخ فضل سعة كل وحدة 60 ألف طن قمح بينهم 21 موقع معتمدا وصوامع، و29 شونة ومركز تجميع (شون ترابية)

وعن نقل المحصول خارج المحافظة قال يوسف انه لم يتخذ أى قرار حتى الآن بشأن ذلك الموضوع وهو مفوض لمحافظ المنيا بعد عرض مذكرة من وكيل وزارة الزراعة.