  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
ترامب ومادلين أولبرايت

أولبرايت : أوقفوا ترمب قبل فوات الأوان

الاحرار

ساويرس يرد على تصريحات "موسى" حول "التكتل"

رامي جان

جان لمعتصمي الشرق: يا جماعة ارجعوا أهلا بكم في مصر

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

50 شونة لاستقبال محصول القمح للموسم الجديد

قبلي وبحري

حصاد القمح بالمنيا
حصاد القمح بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

الأردن يوافق على استقبال السفير الإسرائيلي الجديد

#

زراعة الوادي الجديد تنتهي من زراعة 180 ألف فدان قمح

#

مشروع لرصف طريقين دائريين بـ50 مليون جنيه فى الوادى الجديد

#

الوادى الجديد تستعد لزراعة 200 ألف فدان من محصول القمح

وزير الكهرباء

علي عبد العال

نبيل ابو باشا

بدأت محافظة المنيا استعداداتها لاستقبال محصول القمح للموسم الجديد من خلال تجهيز الشون والصوامع ومراكز التجميع الترابية لاستقبال القمح من المزارعين خلال العام الحالى والمتوقع أن يشهد زيادة كبيرة من المحصول مقارنة بالعام الماضى.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن المساحة الحالية المنزرعة من محصول القمح على مستوى المحافظة تصل إلى 241 ألف فدان والتى ستساهم فى زيادة كمية القمح مقارنة بالعام الماضى والذى وصل إلى 341 الف طن إلى جانب الكميات التى تم توريدها لمصانع المكرونة خارج المحافظة.

وأضاف أنه تم تجهيز  50 شون ومركز تجميع معتمدة موزعة على مراكز المحافظة التسعة ومنها 7 مراكز ببنى مزار والبهنسا والشيخ فضل سعة كل وحدة 60 ألف طن قمح  بينهم 21 موقع معتمدا وصوامع، و29 شونة ومركز تجميع (شون ترابية)

 وعن نقل المحصول خارج المحافظة قال يوسف انه لم يتخذ أى قرار حتى الآن بشأن ذلك الموضوع وهو مفوض لمحافظ المنيا بعد عرض مذكرة من وكيل وزارة الزراعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما
» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية