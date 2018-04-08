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تأجيل محاكمة 3 متهمين بأحداث محمد محمود لـ14 مايو

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تأجيل جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين بقتل مجند بـ"محمد محمود"

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بقتل مجند وحرق سيارة شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013والمعروفة إعلاميا بأحداث "محمد محمود" لجلسة 14 مايو إداريًا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا علي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتم ضبطهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ3 وهم :سحر محمد وأحمد إسماعيل وفريد رأفت للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العام والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام2013


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