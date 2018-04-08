وكيل المخابرات الأسبق: لا إخوان بعد اليوم

08 أبريل 2018 - 12:21 م

رفض اللواء أسعد حمدي، وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق، مطالبة البعض بالمصالحة مع الإخوان، قائلا: "لابد أن نرفع شعار لا إخوان بعد اليوم"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تمامًا أنه لا إخوان بعد اليوم.

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ال تي سي "، أن المصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة، موضحًا أنها ليست مطالبة جديدة.

وتابع بأن عدد الجماعة في مصر، لا تزيد على 20 ألف مواطن في مصر، وتلعب على تعاطف البعض، لافتًا إلى أن عهد الإخوان انتهى، ولا إخوان بعد اليوم.

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