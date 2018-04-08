  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:09 م
بحث متقدم
امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

حفيد مؤسس جماعة الاخوان

حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصاب "معاقة ذهنية"

قصف دوما

مقتل 300 شخص في مجزرتين لقصف أمريكي روسي

البرادعي

تصريح ناري من البرادعي حول سوريا وغزة

"الطيب" يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

الحياة السياسية

شيخ الازهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

البابا تواضروس: "السيسى بيجمعنا مسلمين وأقباط دائمًا"

#

بالصور.. بدء قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس والشهداء بطنطا

#

كنائس وأديرة بنى سويف تحتفل بعيد القيامة

#

محافظ بني سويف يهنئ البابا بعيد القيامة وإجازة بالجامعة

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الكنيسة بوضع خطة سريعة لتحصين أبنائها من الأفكار الوافدة من الخارج.

وأضاف الطيب أثناء حديثه خلال زيارته للمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة المجيد أعول على بيت العائلة في انتقال بيت العائلة من المحلية للعالمية والاقليمية، وهناك أمل كبير ولكن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.

وتابع:"بالنسبة لهذا الشعب الطيب المتدين، الذي له أقدام راسخة لأكثر من 7 آلاف سنة، يستحق أن نتقدم بخطوات غير عادية، وسيكون هناك قريبًا أن يصنع هذا البيت شيئًا، وفي أجواء عيد القيامة أهنئكم وفي نفسي الأمل والرجاء، وأهنئ الرئيس بفوزه بالانتخاب بفترة ثانية، وخروج الشعب المصري واختيار القيادة لما لمسه الشعب من مبشرات واتمنى أن تعود مصر لريادتها في المنطقة، وأبنائنا وبناتنا الأزهريات، جايين للتهنئة اليوم وكل عام وأنتم بخير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى
» شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية