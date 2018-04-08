"الطيب" يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

08 أبريل 2018 - 12:23 م

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الكنيسة بوضع خطة سريعة لتحصين أبنائها من الأفكار الوافدة من الخارج.

وأضاف الطيب أثناء حديثه خلال زيارته للمقر البابوي للتهنئة بعيد القيامة المجيد أعول على بيت العائلة في انتقال بيت العائلة من المحلية للعالمية والاقليمية، وهناك أمل كبير ولكن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.

وتابع:"بالنسبة لهذا الشعب الطيب المتدين، الذي له أقدام راسخة لأكثر من 7 آلاف سنة، يستحق أن نتقدم بخطوات غير عادية، وسيكون هناك قريبًا أن يصنع هذا البيت شيئًا، وفي أجواء عيد القيامة أهنئكم وفي نفسي الأمل والرجاء، وأهنئ الرئيس بفوزه بالانتخاب بفترة ثانية، وخروج الشعب المصري واختيار القيادة لما لمسه الشعب من مبشرات واتمنى أن تعود مصر لريادتها في المنطقة، وأبنائنا وبناتنا الأزهريات، جايين للتهنئة اليوم وكل عام وأنتم بخير.