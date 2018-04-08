بالصور.. ختام بطولة الغردقة الدولية لكرة القدم للبراعم

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ختام فعاليات بطولة لغردقة الدولية لكرة القدم للبراعم ذى الفئات العمرية المختلفة والتى اقيمت على ملاعب احد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة والتى تنظمها الأكاديمية العربية لكرة القدم.
ورحب المحافظ بكل الحضور وأسر وأولياء الأمور للأطفال المشاركين فى هذة البطولة على قدومهم إلى مدينة الغردقة وتحمل مشاق السفر لمشاركة أبنائهم مثل هذه الأحداث مؤكدًا أن للأسرة عامل كبير فى اكتشاف موهبة الطفل داخل الأسرة منذ الصغر وتشجيعة على تنميتها.
وأكد عبد الله أن إقامة مثل هذة البطولات على أرض محافظة البحر الأحمر تبعث برسالة طمأنينة لكل دول العالم بالإضافة إلى أنها تعتبر وسيلة للترويج السياحى لمنتجعات البحر الأحمر فى بلدان الدول المشاركة فى هذة البطولات.