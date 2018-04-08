محافظ المنيا يقدم التهانى للأقباط في عيد القيامة

08 أبريل 2018 - 12:32 م

قدم عصام البديوى محافظ المنيا التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، ورافق المحافظ خلال جولته على الكنائس بمراكز مغاغة وبني مزار ومطاى العقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز وعدد من نواب البرلمان وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

وزار المحافظ مطرانية بني مزار والبهنسا (كاتدرائية القديس مارمرقس) ومطرانية مغاغة والعدوة ومطرانية مطاى، حيث أكد أن مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه.

وأكد أن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والمسيحيين درعاً يحمى الوطن وحصناً يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق، مشيداً بدور الكنيسة وأوجه التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل في الأزهر والكنيسة في احتواء كل المحاولات المغرضة.