نص برقية وزير الدفاع للبابا تواضروس

08 أبريل 2018 - 12:34 م

أرسل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وإلى نص التهنئة:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيده على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية، التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوية الحامية للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم..

وكل عام وقداستكم بخير.