  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:08 م
بحث متقدم
امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

حفيد مؤسس جماعة الاخوان

حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصاب "معاقة ذهنية"

قصف دوما

مقتل 300 شخص في مجزرتين لقصف أمريكي روسي

البرادعي

تصريح ناري من البرادعي حول سوريا وغزة

نص برقية وزير الدفاع للبابا تواضروس

الحياة السياسية

صدقي صبحي نائبًا لرئيس الوزراء بالحكومة الجديدة
الفريق أول صدقي صبحي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير إسرائيلي يدعو لإقامة جزيرة بمشاركة مصرية

#

الحكومة تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

#

مباحثات عسكرية بين السودان والسعودية

#

الجيش يهنئ السيسى بمناسبة حلول عام 2018

دريم

الأوقاف

جابر طايع

الزوايا

أرسل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وإلى نص التهنئة:

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيده على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية، التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوية الحامية للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم..

وكل عام وقداستكم بخير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى
» شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية