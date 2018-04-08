"الأوقاف": أهل الشر يسكنون الزوايا بالمناطق الشعبية

08 أبريل 2018 - 12:37 م

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم غلق 20 ألف زاوية بالمناطق الشعبية، مؤكدًا أن الوزارة عملت على غلق الزوايا الموجودة في الأحياء الشعبية التي قد لا تكون تحت السيطرة.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، بأن الزوايا التي تم غلقها كانت بمثابة الجيوب التي يعمل بها أهل الشر، موضحًا أنه تم الاكتفاء بالمساجد الكبرى.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن الزوايا المغلقة ستفتح في شهر رمضان لأداء الصلوات، وستكون تحت ولاية وزارة الأوقاف.