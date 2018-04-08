أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

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حازم أبو إسماعيل
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حسن البنا

حازم أبو إسماعيل

مؤسس الإخوان

مذكرات الدعوة والداعية

عصام تاليمة

قال القيادي الإخواني عصام تليمة  إن جماعة الإخوان المسلمين ظلت فترة من الزمن، لا تتناول تاريخها تناولا موثقا بالكتابة، بل ظلت تتناوله تاريخا شفهيا، ولم تتناوله جماعيا منهجيا، فكانت كل التناولات الأولى لتاريخها كتابات شخصية فردية، بداية من  حسن البنا مؤسس الجماعة، عندما كتب مذكراته على هيئة مقالات في جريدة (الإخوان المسلمون) اليومية، تحت عنوان: (مذكرات عن الدعوة والداعية) .

وأضاف في مقال له نشره بموقع عربي 21 أن هناك ملاحظات على ما كتبه  البنا في كتابه: (مذكرات الدعوة والداعية)، وأولى هذه الملاحظات: أن المذكرات التي كتبها البنا تمثل جانبا معينا من جوانب تاريخ حركة الإخوان، وهناك جوانب أخرى كثيرة لم يتناولها، كما أنه قبل وفاته ترك أجندة كتب فيها مذكرات يومية أخرى، عثر عليها شقيقه الأصغر الأستاذ جمال البنا وسلمها لنجله أحمد سيف الإسلام حسن البنا، ينبغي أن تضم إلى مذكرات البنا المنشورة.

وأكد تليمة  أن هذه المذكرات رغم نفاستها وأهميتها، فهي تمثل تدوينا مهما لأهم مرحلة من مراحل تكوين الجماعة، وبخاصة مرحلة الإسماعيلية ونشأة الإخوان، وهي مرحلة يندر فيها وجود كتابات دقيقة ترصد ما فيها، وقد كان الاعتماد على ذلك ما قام البنا بكتابته بنفسه، وقد قام بالكتابة بعد ما مر على الدعوة ما يقرب من عشرين عاما، ويقينا هناك أحداث ضاعت من ذاكرة البنا، أو رآها تفاصيل صغيرة على دعوة كبرت بهذا الحجم، لو كتبت وقت حدوثها لا شك كانت ستمثل له حدثا له دوره.

أما الملاحظة الثالثة تتمثل في إسراف الشيخ البنا في الحديث عن نفسه، بشكل ملحوظ جدا، وقد نبهني لهذه الملاحظة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق عندما كان في زيارة لقطر وقد صحبته في زيارة للشيخ عبد المعز عبد الستار في بيته، فسأله: يا مولانا ألا تلاحظ معي في مذكرات الدعوة والداعية حديث البنا عن نفسه كثيرا؟ فقال الشيخ عبد المعز: نعم ألاحظ.

كما أشار تليمة إلي  أن المذكرات الشخصية لا تعد تاريخا وحدها، بل هي أداة من أدوات التاريخ، وعلى من يقرأها أن يدرك ذلك، مهما كانت مصداقية من كتبها، تظل تمثل رؤيته الشخصية للأحداث، وروايته لها، والصورة لا تكتمل مهما كانت مصداقية الشخص إلا بالزوايا الأخرى للحدث.


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