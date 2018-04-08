بهذه الكلمة وصف "الباز" التعليم في مصر

08 أبريل 2018 - 12:59 م

طالب الدكتور فاروق الباز، مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية، الدولة بأن تهتم بقطاعي التعليم والصحة في المرحة المقبلة، ويكونوا على رأس أولوية اهتمام الدولة.

وقال "الباز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن التعليم في مصر "خربان"، مضيفًا: "عندنا خيبة في التعليم ليس لها حدود"، موضحًا أن الطلاب يتعلمون حتى ينجحوا في الامتحان فقط، معتبرًا ذلك "مصيبة".

وتابع مدير معهد أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية، قائلاً: "ميصحش أن تكون مصر في هذا الوضع في التعليم ".

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