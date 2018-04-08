محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
استقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 654 جنيهًا في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 24 بـ746 جنيهًا.
عيار 21 بـ654 جنيهًا.
عيار 18 بـ559 جنيهًا.
عيار 14 بـ435 جنيهًا.
عيار 12 بـ373 جنيهًا.
أونصة: 23.265 جنيه.
جنيه ذهب: 5.224 جنيه.
وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.
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