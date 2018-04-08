  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
ترامب ومادلين أولبرايت

أولبرايت : أوقفوا ترمب قبل فوات الأوان

الاحرار

ساويرس يرد على تصريحات "موسى" حول "التكتل"

رامي جان

جان لمعتصمي الشرق: يا جماعة ارجعوا أهلا بكم في مصر

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

حملة لمدة 15 يومًا لمواجهة الحمى القلاعية بالمنيا

قبلي وبحري

حملات بيطرية بالمنيا
حملات بيطرية بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

إعلان الطوارئ بالقليوبية بسبب الحمى القلاعية

#

تطورات خطيرة في قضية حسابات نادي الزمالك

#

مثقفون يهددون بالرد على حبس فريق «سليمان خاطر»

#

قلق بيطري عقب ظهور بؤر للحمى القلاعية

الأطفال

أمن

تكريم

المنيا

يوم اليتيم

قال الدكتور  محمد عثمان  مدير الطب البيطري بالمنيا إن المديرية سوف تبدأ اعتبارًا  من بعد غدٍ الثلاثاء  الموافق العاشر من أبريل الجارى  فى تنفيذ  الحملة القومية  لمكافحة مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع  على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة 15 يومًا  بقرى ومدن المحافظة بالتنسيق  مع وزارة الزراعة والجهات المختصة  لتوقيع الكشف الطبى على الحيوانات، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أية حالة مصابة بمرض الجلد العقدى لدى الحيوانات  وأن الحملات مستمرة  بالمجان  على مستوى المحافظة.

وأكد  عثمان أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالطب البيطري مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى ومتابعة حملات  المرور   على  محلت بيع  اللحوم والأغذية وخاصة محلات بيع الفسيخ والرنجة خلال فترة الأعياد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما
» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية