حملة لمدة 15 يومًا لمواجهة الحمى القلاعية بالمنيا

08 أبريل 2018 - 01:09 م

قال الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا إن المديرية سوف تبدأ اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق العاشر من أبريل الجارى فى تنفيذ الحملة القومية لمكافحة مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة 15 يومًا بقرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الحيوانات، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أية حالة مصابة بمرض الجلد العقدى لدى الحيوانات وأن الحملات مستمرة بالمجان على مستوى المحافظة.

وأكد عثمان أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالطب البيطري مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى ومتابعة حملات المرور على محلت بيع اللحوم والأغذية وخاصة محلات بيع الفسيخ والرنجة خلال فترة الأعياد.