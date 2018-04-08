"برلماني" للأقباط: "أفشلوا مُخططات الفتنة"

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البرلماني جمال عباس
البرلماني جمال عباس

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وجه  النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، رسالة إلى الأقباط قائلا: "هناك العديد من المُؤامرات الخارجية الخبيثة التي كانت تستهدف شق وحدة المصريين ما بين المسلمين والمُسيحيين ولكنها في النهاية فشلت، مُؤكدًا أن مواقف البابا تواضروس والأخوة الأقباط أجهضت كل تلك المُخططات المشبوهة وحافظوا على وحدة النسيج الوطني بين المصريين".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قوى الشر علمت علم اليقين بأنه يستحيل إشعال فتيل الفتنة بين مسلمي ومسيحيي مصر لارتباطهم الوثيق ببعضهم البعض.

كما وجه تهنئة إلى  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يعم الخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

 

 

 


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