ضبط طن ونصف رنجة مجهولة المصدر بمول شهير بطوخ

08 أبريل 2018 - 01:28 م

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر داخل مول شهير بمدينة طوخ، قبل بيعها للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.



وكانت المعلومات السرية قد وردت للوكيل وزارة التموين بالقليوبية احمد السيد، تفيد بقيام أحد المولات الشهيرة بطوخ بجلب كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر وبيعها للمواطنين بثمن بخس.



وعليه كلف وكيل الوزرة بشن حملة علي مول"العابد " بمدينة طوخ مكونة من السيد صباحي مدير التجارة، وسيد الحبشي، و وصفي الحبشي، مفتشي التموين بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط 270 كرتونة رنجة باجمالي وزن حوالي 1400 كيلو، وتبين أنها مجهولة المصدر وبدوم بيانات تجارية تدل علي مصدرها.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 85 لسنة 2018 امن دولة ضد "احمد. ج.ع" المدير المسئول.



وتم التحفظ علي المضبوطات لعرضها علي النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

