مصر تطالب "حماس" بهذا الأمر

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جيروزاليم بوست

مسيرة العودة الكبرى

دعت السلطات المصرية منظمة المقاومة الفلسطينية حماس، إلى إنهاء الاحتجاجات الأسبوعية التي تحتضنها "مسيرة العودة الكبرى"، لافتًا أن ما  قرب من 20 ألف فلسطيني شارك في المسيرة،  بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية .

ونقلت الصحيفة عن مسئول بوزارة الخارجية المصرية قوله إنه في مقابل وقف الاحتجاجات، فإن مصر سوف تضمن فتح معبر رفح الحدودي، الذي تسيطر عليه بشكل منتظم .

وألمح المصدر: "الوضع في غزة يقترب من انفجار تجاه أي شخص يحاصر (القطاع)، وبالتالي هناك خوف من أن يتحول الغضب الفلسطيني إلى مصر في الأسابيع المقبلة"، مضيفًا أن  المسئولين المصريين أجروا اتصالات مع قادة حماس لحثهم على الهدوء في غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الحياة"، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أنه تم إرسال وفد مصري إلى غزة للقاء قيادات حماس، وقال أحد المصادر للصحيفة إن رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل كُلف بإرسال فريق "لتحييد الوضع المتفجر هناك".

وفي وقت سابق من الأسبوع، طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) ناداف أرجمان، من "كامل" أن ينقل رسالة إلى قادة حماس فيما يتعلق بالاحتجاجات، قائلاً إن إسرائيل "لا تتسامح" فيما يجري في غزة"، وفق قول الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" استمرت للأسبوع الثاني، حيث خرج 20 ألف فلسطيني للتظاهر على الحدود بين غزة وإسرائيل، بينما استشهد 10 من سكان غزة، بينهم صحفي وقاصران.

في حين أن تقديرات عدد المتظاهرين المصابين تختلف في الصحف العربية، إذ أن أكثر من 1000 فلسطيني قد جرحوا، ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات كل يوم جمعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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