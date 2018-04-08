سان جيرمان يضحى بهذا اللاعب حبًا فى "صلاح"

محمد الخرو
بدأ مسئولو باريس سان جيرمان الفرنسي اتخاذ إجراءات جادة لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى وعلى رأسها التضحية بنجمه إدينسون كافاني.
وذكرت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسي أن إدارة سان جيرمان، ترغب في تدعيم صفوف الفريق بنهاية الموسم بضم محمد صلاح من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن محمد صلاح سيكون بديل الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان المتوقع رحيله لإفساح الطريق أمام الفرعون المصري.
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