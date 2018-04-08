  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
ترامب ومادلين أولبرايت

أولبرايت : أوقفوا ترمب قبل فوات الأوان

الاحرار

ساويرس يرد على تصريحات "موسى" حول "التكتل"

رامي جان

جان لمعتصمي الشرق: يا جماعة ارجعوا أهلا بكم في مصر

حازم أبو إسماعيل

أبو إسماعيل يكشف مفاجأة عن " مرشد الإخوان"

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

امال فهمي

وفاه الإعلامية آمال فهمي عن عمر يناهز 92عامًا

بحر البقر

يا ضمير العالم ياعزيزى.. هل تذكر مدرستى "بحر البقر"؟

نجاد البرعي: الدولة ليست بحاجة لقوانين ملاحقة الإنترنت

"البرعى" يوجه رسالة قاسية لـ"الإخوان" ومؤيدي السلطة

صورة الخبر

بالتفاصيل.. معاناة محمد صلاح في "تشيلسى"

سعد الدين إبراهيم

مفاجأة يكشفها سعد الدين إبراهيم عن إخوان تركيا

سان جيرمان يضحى بهذا اللاعب حبًا فى "صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مدافع ليفربول يقارن «صلاح» بـ «نيمار»

#

برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

#

«صلاح» يتصدر قائمة الهدافين الأفارقة في الدوريات الأوروبية

#

شاهد.. "صلاح" يحصد الخامس تهديفيًا

برلماني

صدى البلد

مخالفات

الإسكندرية

بدأ مسئولو باريس سان جيرمان الفرنسي اتخاذ إجراءات جادة لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى وعلى رأسها التضحية بنجمه إدينسون كافاني.

وذكرت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسي أن إدارة سان جيرمان، ترغب في تدعيم صفوف الفريق بنهاية الموسم بضم محمد صلاح من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيكون بديل الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان المتوقع رحيله لإفساح الطريق أمام الفرعون المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما
» وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق
» وفاة لاعب الزمالك فى حادث سير على المحور
» 7 تفسيرات لرؤيا محل الأحذية
» "القرموطي" لمطرب شهير: أقسم بالله حرام
» تشكيل الأهلي وسموحة في مباراة اليوم
» نفسي أتزوجها..ملكة جمال تسببت في مقتل أخي
» بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن يوسف زيدان
» أسطورة ليفربول: غياب "صلاح" يؤكد هذا الأمر
» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية